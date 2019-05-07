Судак да дело: ведущие лыжники начнут подготовку к сезону в Крыму

Группа заслуженного тренера России Юрия Бородавко, куда входят лидеры наших женской и мужской команд по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева, выходит из отпуска. Спортсмены соберутся 20 мая в Крыму, где проведут втягивающий период подготовки к новому сезону. Он будет продолжаться более двух недель, после чего группа переедет в Эстонию, а затем в Италию. Отпуск наших лыжников продлился месяц (чемпионат России в Малиновке Архангельской области завершился 7 апреля).

Подопечные Юрия Бородавко третий год подряд начнут спортивный сезон в поселке Морское (Судак, Крым). Об этом «Известиям» сообщила призер олимпийских игр и чемпионатов мира Наталья Непряева.

— По традиции первый сбор проводим в Крыму, где у нас будет кроссовая, велосипедная подготовка, много силовой работы, — отметила Наталья Непряева. — Надо хорошо потрудиться в этот период, чтобы заложить фундамент на весь сезон-2019/20.

Сбор в Крыму продлится 17 дней. Затем группа Юрия Бородавко отправится в Отепя (Эстония), где будет еще две недели интенсивной работы. С 21 июня по 10 июля пройдет первый горный сбор в Италии.

Эта группа вызывает особый интерес, так как в нее входят лучшие гонщики сборной России по итогам прошлого сезона. Впервые за два десятилетия наши спортсмены оказались в тройке лучших и среди мужчин, и среди женщин в общем зачете Кубка мира. Причем Александр Большунов до последнего претендовал на Большой хрустальный глобус (в итоге уступив его норвежцу Йоханнесу Клэбо). Наталья Непряева фактически выбыла из гонки на предпоследнем этапе в Фалуне, когда по болезни пропустила один из стартов, но сохранила второе место по итогам КМ-2018/19 (первое место у норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг).

На главном старте года — чемпионате мира – 2019 в австрийском Зефельде — Большунов и Непряева показали отличные результаты. На счету Александра четыре серебра (эстафета, командный спринт с Глебом Ретивых — скиатлон на 30 км и марафон на 50 км), у Натальи — две бронзовые награды (эстафета, скиатлон на 15 км). Всего в Австрии сборная России завоевала восемь медалей. Это лучший результат национальной команды за 22 года (в Тронхейме-1997 было 10 наград).

В сезоне-2019/20 в лыжных гонках не будет крупных стартов — ни ЧМ, ни Олимпийских игр, поэтому спортсмены сосредоточатся на этапах Кубка мира.

— Отсутствие золота на ЧМ-2019 и второе место по итогам Кубка мира-2018/19 придает еще больше мотивации и спортивной злости на новый сезон, — пояснил «Известиям» Александр Большунов. — Но до нового сезона надо еще дожить и пройти тяжелый тренировочный процесс. Уверен, мы поработаем так же продуктивно, как в прошлом году.

Более успешно выступить в завершившемся сезоне 22-летнему россиянину помешали тактические ошибки.

— Как я и говорил ранее, были ошибки, которые не позволили в отдельных гонках оказаться выше, — пояснил Александр Большунов. — Тактические ошибки, прежде всего.

23-летняя Наталья Непряева намерена сделать ставку на стабильность.

— В сезоне-2019/20 хочу выполнить все задачи, которые поставит передо мной тренерский штаб, — рассказала она «Известиям». — Мы пока не разговаривали с Юрием Викторовичем настолько подробно, чтобы обсуждать детальные планы. Конечно, держу в голове победу в общем зачете Кубка мира. Несмотря на отсутствие чемпионата мира и Олимпиады, сезон будет очень сложным. Когда ты готовишься к главным стартам года, он получается волнообразным (в плане формы). А в данном случае всё должно быть ровно.

По мнению экспертов, Александр Большунов и Наталья Непряева в ближайшие годы еще будут прибавлять в силу своей молодости и огромного опыта выступления на этапах Кубка мира.

Помимо двух лидеров, в группу Юрия Бородавко входят: Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева и Мария Истомина.

Сезон-2019/20 стартует в конце ноября в финской Руке.