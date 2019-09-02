Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба белорусского МВД.

В ведомстве отметили, что девочка по имени Юлия в возрасте четырех лет потерялась в электричке «Минск–Осиповичи». Родители искали ребенка два дня, блуждая по станциям, опрашивая пассажиров и работников, однако поиски результатов не дали, и супруги обратились в милицию.

Правоохранители искали Юлю в поездах, на вокзалах и станциях, разместили информацию о ней в СМИ, но найти девочку так и не удалось.

Отыскать Юлю спустя 20 лет помог молодой человек из России.

«Он рассказал о своей 24-летней знакомой: она сирота, детство провела в интернате, потом в приемной семье, помнит, как потерялась в электричке», — приводит сообщение МВД «РИА Новости».

Активист вскоре обнаружил историю о пропавшей в Белоруссии девочке в интернете, ее описание вплоть до шрама на лбу и отчество совпадали.

После этого с девушкой связались правоохранители, которым она рассказала то, что помнит из детства: как потерялась, старшего брата и сестру, а также что в 1999 году ее обнаружили на железнодорожной станции в Рязани.

«Запросили фотографии девушки для установления внешнего сходства… Провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%», — рассказали в МВД Белоруссии.

Неделю назад Юля встретилась с родными в Минской области.

30 августа сообщалось, что под Петербургом нашли в лесу пропавшую шестилетнюю девочку.