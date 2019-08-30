Пропавшую в лесу под Петербургом шестилетнюю девочку нашли живой

Девочка, пропавшая в лесу Тосненского района Ленинградской области, найдена живой. С ребенком все в порядке, ее передали родителям.

Девочка пропала в четверг днем около деревни Бабино. На поиски бросилось полсотни человек, в том числе кинологи и добровольцы. Ребенка нашли примерно через 5 часов.