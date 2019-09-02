Суд арестовал подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери в Саратове

Кировский районный суд Саратова арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. «На основании собранных по делу доказательств ему (обвиняемому. — Ред.) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

31 августа 26-летняя мама малышки ушла в магазин, оставив 38-летнего мужчину одного с двумя детьми — двухмесячной дочерью и двухлетним сыном. По данным регионального управления Следственного комитета, саратовец взял переноску с девочкой, поднялся на чердак и зарезал ее.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение, он признал свою вину. Мальчика изъяли из семьи, сейчас он находится в детской больнице.