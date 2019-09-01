Саратовец назвал причину убийства своей двухмесячной дочери

Житель Саратова, которого подозревают в убийстве собственной дочери, рассказал, почему пошел на преступление.

Как сообщает 1 сентября ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об аресте.

По словам источника сайта «Регион 64», мужчина утверждает, что девочка тяжело дышала и он «ножом облегчил ей дыхание». Известно, что у малышки была врожденная патология. При этом в убийстве мужчина не раскаивается и отказывается признавать себя ее отцом, пишет сайт kp.ru. Матери девочки он заявил, что ее дочь кто-то забрал.

Инцидент произошел 31 августа. 26-летняя мама малышки ушла в магазин, оставив 38-летнего мужчину одного с двумя детьми — двухмесячной дочерью и двухлетним сыном. По данным регионального управления Следственного комитета, саратовец взял переноску с девочкой, поднялся на чердак и зарезал ее.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ), пишет «Газета.ру». Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Мальчика изъяли из семьи, сейчас он находится в детской больнице. Медики диагностировали у ребенка ОРВИ.