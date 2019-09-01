Прямой эфир

Саратовец назвал причину убийства своей двухмесячной дочери

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Саратова, которого подозревают в убийстве собственной дочери, рассказал, почему пошел на преступление.

Как сообщает 1 сентября ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об аресте.

По словам источника сайта «Регион 64», мужчина утверждает, что девочка тяжело дышала и он «ножом облегчил ей дыхание». Известно, что у малышки была врожденная патология. При этом в убийстве мужчина не раскаивается и отказывается признавать себя ее отцом, пишет сайт kp.ru. Матери девочки он заявил, что ее дочь кто-то забрал.

Инцидент произошел 31 августа. 26-летняя мама малышки ушла в магазин, оставив 38-летнего мужчину одного с двумя детьми — двухмесячной дочерью и двухлетним сыном. По данным регионального управления Следственного комитета, саратовец взял переноску с девочкой, поднялся на чердак и зарезал ее.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ), пишет «Газета.ру». Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Мальчика изъяли из семьи, сейчас он находится в детской больнице. Медики диагностировали у ребенка ОРВИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Армении мать выброшенного на свалку ребенка заподозрили в его убийстве
Названа возможная причина убийства ребенка его матерью в Башкирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019