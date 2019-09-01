В Армении мать выброшенного на свалку ребенка заподозрили в его убийстве

В Армении возбудили уголовное дело в отношении матери младенца, тело которого было обнаружено на свалке в городе Гюмри. Об этом в воскресенье, 1 сентября, «РИА Новости» сообщили в Генпрокуратуре страны.

Расследование ведется по статье об убийстве. Полицейским поручено задержать женщину.

Младенца обнаружили на городской свалке 31 августа. Девочка была связана клейкой лентой руками и ногами. По информации полиции, ее мать рассталась с мужем месяц назад, нигде не работала, на учете в психоневрологическом диспансере не состояла.

Ранее 1 сентября жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве своей двухмесячной дочери, рожденной с патологией. По информации правоохранителей, в субботу, 31 августа, 26-летняя мать девочки ушла в магазин, а 38-летний мужчина остался один с двухлетним сыном и дочерью. Подозреваемый взял переноску с девочкой, поднялся на чердак и зарезал ребенка.