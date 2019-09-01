Тело погибшей в турецком отеле девочки доставили в Петербург

Тело 12-летней россиянки, которая скончалась после несчастного случая в отеле в турецком Бодруме, доставили в Санкт-Петербург. Об этом в воскресенье, 1 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Регулярный рейс TK 3242 авиакомпании Turkish Airlines приземлился в авиагавани 6:48 мск. На этом же самолете из Антальи в Петербург вернулись и родители девочки.

Содействие в транспортировке тела оказало Генконсульство России в Анталье в координации с представителями ритуальной службы. Все расходы на себя взяла страховая компания.

Россиянка пострадала 18 августа во время плавания в бассейне отеля Sunhill — ее руку засосало в трубу, из-за чего ребенок на долгое время оказался под водой. Спасать девочку бросился ее отец и еще несколько человек. Однако рука оказалась в насосе слишком глубоко, из-за чего вытащить ребенка удалось не сразу.

Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались оказать помощь пострадавшей, а управляющий возложил ответственность на семью девочки. Ряд сотрудников отеля задержали.

Девочку госпитализировали в больницу города Денизли в крайне тяжелом состоянии, четыре раза она пережила клиническую смерть, пишет «Газета.ру». Оказать помощь прилетели российские врачи. Однако несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось, 28 августа девочка скончалась.