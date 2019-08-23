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В турецком отеле нашли виновных в трагедии с девочкой

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Фото: Booking.com
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Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме, где пострадала 12-летняя девочка из России, обвинил в инциденте ее родителей. Об этом 23 августа пишет сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на очевидца, туриста из Польши Томаша Гручальского.

На сайте TripAdvisor отдыхающий написал, что никто из сотрудников гостиницы не пытался оказать помощь ребенку, а насос в бассейне удалось отключить только через 10 минут.

«Через несколько часов, находясь в полицейском участке для дачи показаний, мы узнали от управляющего отеля, что вся вина лежит на родителях девочки, потому что они не оказали ей должного ухода. Но там не было никаких признаков того, что бассейн не предназначен для детей. Кроме того, этот насос может легко «засосать» и взрослого, потому что диаметр трубы — 25 см и она ничем не прикрыта», — рассказал Гручальский.

Инцидент произошел 18 августа, когда 12-летняя жительница Санкт-Петербурга купалась в бассейне. В какой-то момент руку девочки засосало в трубу. На помощь пришел ее отец, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить ребенка из бассейна.

Россиянка находится в больнице города Денизли в критическом состоянии. По словам матери пострадавшей, за два дня сердце ее дочери останавливалось пять раз. Накануне в клинику прибыли петербургские специалисты, чтобы обсудить с турецкими коллегами план лечения.

Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство России и генконсульство в Анталье. Сделать всё необходимое для пострадавших россиян турецкую сторону призвала представитель МИД РФ Мария Захарова.

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