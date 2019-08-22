Врачи оценили шансы на выживание пострадавшей в Турции россиянки

Российские врачи оценили состояние здоровья 12-летней жительницы Санкт-Петербурга, руку которой затянуло в трубу бассейна в турецком отеле Sunhill.

В интервью газете «Комсомольская правда» 21 августа руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вячеслав Афончиков заявил, что у девочки мало шансов на выживание.

«У человека, оказавшегося под водой, развивается гипоксия — кислородное голодание, если по-простому. Гипоксия повреждает кору головного мозга. И повреждения часто оказываются необратимыми», — пояснил он.

Он также отметил, что несколько остановок сердца демонстрируют небольшие шансы на полное восстановление. При этом, если же ребенок придет в сознание, то ей предстоит долгий и сложный период реабилитации, который может занять более полутора лет.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill, руку девочки засосало в трубу бассейна. Первым на помощь девочке подоспел ее отец, однако рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и извлечь девочку из бассейна.

По словам матери девочки, за два дня сердце ребенка останавливалось пять раз.