Тело умершей из-за несчастного случая в Турции девочки отправлено в РФ

Тело 12-летней девочки из России, которая скончалась после несчастного случая в бассейне отеля турецкого Бодрума, отправлено из Антальи в Санкт-Петербург. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова 1 сентября.

Тело было отправлено регулярным рейсом. Необходимое содействие в подготовке и оформлении документов, а также проведении необходимых процедур оказало Генконсульство РФ в Анталье в координации с представителями ритуальной службы.

Страховая компания взяла на себя оплату расходов на транспортировку, проживание в Анталье и приобретение авиабилетов для родителей, на их доставку и сопровождение в аэропорту.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Девочка из Санкт-Петербурга купалась в бассейне, когда ее руку засосало в трубу. Отец бросился спасать ребенка, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку, которая все это время находилась под водой.

По словам очевидцев, сотрудники отеля не пытались оказать помощь во время инцидента, а управляющий возложил вину за произошедшее на семью россиянки. 24 августа ряд сотрудников отеля задержали.

Девочка находилась в больнице турецкого города Денизли. 24 августа врачи из Санкт-Петербурга совместно с турецкими коллегами провели коррекцию, после которой была отмечена стабилизация по системе кровообращения. Однако состояние ребенка оставалось крайне тяжелым, было зафиксировано снижение пульса и увеличение артериального давления. Также сообщалось, что состояние пострадавшей осложнилось субфебрильной лихорадкой.

28 августа отец пострадавшей девочки сообщил, что она умерла.