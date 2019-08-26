Прямой эфир

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние пострадавшей во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летней россиянки осложнилось субфебрильной лихорадкой. Об этом рассказал заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак.

Отмечается, что состояние ребенка всё еще оценивается как крайне тяжелое. Девочку можно перевезти в Россию, однако это сопряжено с высоким риском осложнений. Родители пока приняли решение продолжить лечение в Турции, пишет ТАСС.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. 12-летняя жительница Санкт-Петербурга купалась в бассейне, в какой-то момент ее руку засосало в трубу. Отец бросился спасать ребенка, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку, которая всё это время находилась под водой.

Пострадавшая находится в больнице города Денизли. Ранее в Турцию приехали врачи из Санкт-Петербурга. 24 августа совместно с турецкими коллегами они провели коррекцию, после которой была отмечена стабилизация по системе кровообращения. Однако состояние ребенка остается крайне тяжелым, зафиксировано снижение пульса и увеличение артериального давления. Вероятно, пострадавшую доставят в Россию в ближайшие дни.

По словам очевидцев, сотрудники отеля не пытались оказать помощь во время инцидента, а управляющий возложил вину за произошедшее на семью россиянки. 24 августа ряд сотрудников отеля задержали.

Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство России и генконсульство в Анталье. Сделать всё необходимое для пострадавших россиян турецкую сторону призвала представитель МИД РФ Мария Захарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семье пострадавшей в Турции девочки продлили проживание
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019