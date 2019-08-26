Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

Состояние пострадавшей во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летней россиянки осложнилось субфебрильной лихорадкой. Об этом рассказал заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак.

Отмечается, что состояние ребенка всё еще оценивается как крайне тяжелое. Девочку можно перевезти в Россию, однако это сопряжено с высоким риском осложнений. Родители пока приняли решение продолжить лечение в Турции, пишет ТАСС.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. 12-летняя жительница Санкт-Петербурга купалась в бассейне, в какой-то момент ее руку засосало в трубу. Отец бросился спасать ребенка, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку, которая всё это время находилась под водой.

Пострадавшая находится в больнице города Денизли. Ранее в Турцию приехали врачи из Санкт-Петербурга. 24 августа совместно с турецкими коллегами они провели коррекцию, после которой была отмечена стабилизация по системе кровообращения. Однако состояние ребенка остается крайне тяжелым, зафиксировано снижение пульса и увеличение артериального давления. Вероятно, пострадавшую доставят в Россию в ближайшие дни.

По словам очевидцев, сотрудники отеля не пытались оказать помощь во время инцидента, а управляющий возложил вину за произошедшее на семью россиянки. 24 августа ряд сотрудников отеля задержали.

Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство России и генконсульство в Анталье. Сделать всё необходимое для пострадавших россиян турецкую сторону призвала представитель МИД РФ Мария Захарова.