Семье пострадавшей в Турции девочки продлили проживание

Туроператор еще на неделю продлил проживание семье девочки, пострадавшей в бассейне в турецком отеле. По словам отца потерпевшей Андриса Лейкуциса, они живут в гостинице около госпиталя, где находится ребенок.

«Были в больнице. Всё идет своим чередом. Следующий маленький шажок вперед. «Корал» оплатил еще одну неделю нашего проживания. Так что мы рядом с дочкой», — приводит слова мужчины «РИА Новости».

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. 12-летняя жительница Санкт-Петербурга купалась в бассейне, в какой-то момент ее руку засосало в трубу. Отец бросился спасать ребенка, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку, которая всё это время находилась под водой.

Пострадавшая находится в больнице города Денизли. Ранее в Турцию приехали врачи из Санкт-Петербурга. 24 августа совместно с турецкими коллегами они провели коррекцию, после которой была отмечена стабилизация по системе кровообращения. Однако состояние ребенка остается крайне тяжелым, зафиксировано снижение пульса и увеличение артериального давления. Вероятно, пострадавшую доставят в Россию в ближайшие дни.

По словам очевидцев, сотрудники отеля не пытались оказать помощь во время инцидента, а управляющий возложил вину за произошедшее на семью россиянки. 24 августа ряд сотрудников отеля задержали.

Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство России и генконсульство в Анталье. Сделать всё необходимое для пострадавших россиян турецкую сторону призвала представитель МИД РФ Мария Захарова.