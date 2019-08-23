Жительница Челябинска родила в Турции во время свадебного путешествия

Жительнице Челябинска провели кесарево сечение в больнице в Анталье. У женщины начались роды во время свадебного путешествия.

Молодожены отправились на отдых в Аланию с разрешения врача, под наблюдением которого протекала беременность. Супруги отказались от экскурсий и проводили спокойный отдых. В один из дней у женщины отошли воды и начались роды. Челябинку доставили из Алании в Анталью. В туристической компании пояснили, что ситуация не относится к страховым случаям, так что переезд из города в город, содержание в больнице и медпомощь супругам приходится оплачивать самостоятельно, сообщает 1obl.ru.

Младенец появился на свет недоношенным. Маму выписали из больницы, ребенок же остался в медицинском учреждении. Выехать из страны женщина с сыном пока не могут, так как для малыша требуется специальное оборудование. Тем временем каждый день в больнице обходится в 30 тыс. рублей.

Отец малыша вернулся в Челябинск и решает вопрос о транспортировке семьи. Минздрав Челябинской области ведет переговоры с консульством России в Турции. Специалисты запросили бумаги о состоянии мальчика, однако документы пришли на турецком языке. В связи с этим ведомство и отец ребенка просят о поддержке с переводчиком.