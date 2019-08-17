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В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

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Фото: facebook.com/Облздрав Уральск
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Жительница Казахстана родила двоих детей с разницей в два месяца. Сообщение об этом в субботу, 17 августа, опубликовал на официальной странице в Facebook минздрав республики.

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Необычный случай произошел в городе Уральске. 29-летняя женщина родила первого ребенка — дочь на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней на свет появился ее сын.

«Для всех это чудо, а для врачей областного перинатального центра — анатомическая особенность: у женщины двойная матка», — пояснили представители минздрава.

Врачи отмечают, что такие случаи довольно редки: шанс, что второй ребенок родится живым, равен 1 на 50 млн. Но благодаря профессионализму медиков девочка, которая при рождении весила всего 850 г, мальчик и их мама чувствуют себя хорошо.

В мае этого года в Польше впервые родились шестерняшки. Четыре девочки и двое мальчиков появились на свет в университетской клинике Кракова. Вес малышей составил от 800 до 1200 г.

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