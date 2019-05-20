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Шестерняшки впервые родились в Польше

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Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch
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В Польше впервые родились шестерняшки, четыре девочки и двое мальчиков появились на свет в университетской клинике Кракова.

По данным портала Onet Wiadomosci, мама новорожденных чувствует себя хорошо. Беременность разрешилась при помощи кесарева сечения на сроке 29 недель, вес малышей — от 800 до 1200 г.

Пресс-секретарь больницы Мария Влодковская отметила, что случай рождения шестерых детей — первый в истории страны.

В апреле была найдена самая многодетная мать на Земле — это 39-летняя Мариам Набатанзи из Уганды, которая родила 38 детей. Первых близнецов она родила в возрасте 13 лет. Пять раз она рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек.

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