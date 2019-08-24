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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Бодруме российской девочки

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Фото: соцсети
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В больницу турецкого города Денизли прибыли врачи из Санкт-Петербурга для оказания содействия турецким коллегам в лечении 12-летней россиянки, пострадавшей в бассейне отеля Sunhill в Бодруме.

По словам главного детского анестезиолога-реаниматолога комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимира Копылова, состояние ребенка остается тяжелым.

Он отметил, что осмотреть девочку российские медики смогли только во второй половине дня, так как коллеги ссылались на «технические трудности с доступом в реанимацию».

«Можно сказать, что состояние остается тяжелым, но продолжается некоторая стабилизация. Сегодня после коррекции, проведенной нами совместно с турецкими врачами, отмечается стабилизация по системе кровообращения», — рассказал Копылов телеканалу «Звезда».

Специалист отметил, что у девочки также зарегистрировано снижение пульса и увеличение артериального давления.

Кроме того, российские врачи убедили коллег допустить ребенка до транспортировки на компьютерный томограф. Процедуру проведут либо сегодня ночью, либо завтра утром.

18 августа в одном из турецких отелей во время купания руку 12-летней девочки из России засосало в трубу.

На помощь пришел ее отец, однако освободить ребенка удалось только при помощи нескольких мужчин, которые выломали трубу. Всё это время девочка находилась под водой. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

По словам матери пострадавшей, за два дня сердце ребенка останавливалось пять раз. Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство России и генконсульство в Анталье, а также власти Петербурга.

Очевидец момента ЧП, турист из Польши Томаш Гручальски сообщил, что после инцидента управляющий отеля Sunhill обвинил в произошедшем ее родителей. 23 августа стало известно о задержании виновных в инциденте.

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