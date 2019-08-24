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В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля

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Фото: соцсети
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Сотрудники отеля Sunhill в турецком Бодруме, в бассейне которого едва не погибла 12-летняя россиянка, задержаны полицией. Об этом 23 августа сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Работников отеля в настоящий момент оставили под подпиской о невыезде.

Касимова отметила, что в ответ на запрос генконсульства в Анталье пришло письмо от заместителя губернатора провинции Мугла, в котором сообщалось о передаче дела россиянки в прокуратуру.

«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».

18 августа стало известно, что в одном из турецких отелей произошел несчастный случай с 12-летней жительницей Санкт-Петербурга. Девочка купалась в бассейне, и ее руку засосало в трубу.

На помощь пришел ее отец, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Освободить ребенка удалось только при помощи нескольких мужчин, которые выломали трубу. Всё это время девочка находилась под водой. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

По словам матери пострадавшей, за два дня сердце ребенка останавливалось пять раз. Накануне в клинику прибыли петербургские специалисты, чтобы обсудить с турецкими коллегами план лечения.

Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство России и генконсульство в Анталье.

23 августа телеканала РЕН ТВ со ссылкой на очевидца момента ЧП, туриста из Польши Томаша Гручальского сообщил, что после инцидента управляющий отеля Sunhill обвинил в произошедшем ее родителей. Кроме того, мужчина отметил, что никто из сотрудников гостиницы не пытался оказать помощь ребенку, а насос в бассейне отключили только через 10 минут.

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