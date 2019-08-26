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Доля выезжающих за границу летом россиян увеличилась на 12,5%

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Clara Margais
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Доля россиян, выезжающих за границу на отдых в период с июня по август, увеличилась на 12,5% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

«Оказалось, что в прошлом году на покупку авиабилетов за рубеж в период с июня по август приходилось 16% продаж, в этом году же показатель вырос и составил 18% от общего числа проданных билетов», — отмечается в сообщении.

По данным сервиса, самым популярным направлением этим летом для россиян стала Армения, на втором месте оказалась Италия, а на третьем Испания. Кроме того, почти на треть больше билетов, чем в прошлом году, туристы из РФ купили в Турцию.

23 августа стало известно, что Польша, Чехия и Австрия вытеснили Францию и Германию из списка самых популярных стран, где бизнес-путешественники из России предпочитают оформлять американские визы. Оказалось, что ситуация со сроками оформления виз в США за два года охлаждения отношений изменилась незначительно: как и раньше, срок рассмотрения визового заявления занимает 3–4 рабочих дня, однако запись на собеседование в Москве может быть на 2–3 месяца вперед.

В связи с этим многие деловые туристы выбирали другие города для обращения за визой — Екатеринбург или Владивосток. В этих городах срок оформления визы с момента записи на подачу заявления может составлять порядка двух недель. Но большая часть деловых путешественников предпочитает подавать документы за рубежом.

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