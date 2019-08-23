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Названы самые популярные у россиян страны для оформления визы в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Польша, Чехия и Австрия вытеснили Францию и Германию из списка самых популярных стран, где бизнес-путешественники из России предпочитают оформлять американские визы. Об этом говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб», полученного редакцией «Известий».

Спустя два года после охлаждения дипломатических отношений между Россией и США эксперты агентства проанализировали, как развивалась деловая активность между странами. Оказалось, что ситуация со сроками оформления виз в США за эти два года изменилась незначительно: как и раньше, срок рассмотрения визового заявления занимает 3–4 рабочих дня, однако запись на собеседование в Москве может быть на 2–3 месяца вперед.

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В связи с этим многие деловые туристы выбирали другие города для обращения за визой — Екатеринбург или Владивосток. В этих городах срок оформления визы с момента записи на подачу заявления может составлять порядка двух недель. Но большая часть деловых путешественников предпочитает подавать документы за рубежом.

«В первый год с момента возникновения дипломатического конфликта пользовались популярностью безвизовые страны, например, ближнее зарубежье — Казахстан и Украина. Но со временем деловые путешественники стали чаще подавать документы через страны Евросоюза», — отметила гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Ранее самыми популярными странами для подачи документов были Франция или Германия, но теперь в связи с участившимися случаями отказа наиболее популярными государствами для подачи заявлений на визу в США стали Польша, Чехия и Австрия.

За прошедший год чаще всего отправлялись в командировки в США представители IT-компаний: доля авиабилетов, приобретенных представителями этого сектора, достигла 24%. Бизнес-путешественники из добывающего и обрабатывающего сектора экономики и сферы энергетики всё еще испытывают на себе последствия кризиса во взаимоотношениях России и США: упавший на 18% в прошлом году спрос сохранился.

Единственный сектор экономики, продемонстрировавший оживление по сравнению с прошлым годом, — FMCG (компании, предлагающие товары повседневного спроса). Представители этих компаний стали на 18% чаще летать в США.

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