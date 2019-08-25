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Составлен портрет типичного туриста в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столичный комитет по туризму составил портрет типичных гостей Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.

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Все выводы были сделаны на основе социологического опроса за первую половину текущего года. Выяснилось, что большинство туристов, посещающих Москву, — молодые люди в возрасте до 34 лет.

При этом мужчины составляют большую часть российских туристов — 53,2%. Что касается зарубежных гостей, то более 60% из них тоже не старше 34 лет, при этом больше половины — мужчины.

«Из них 28% — туристы в возрасте от 18 до 24 лет. Возраст около 19,9% гостей из стран дальнего зарубежья — от 35 до 44 лет», — говорится в сообщении.

По данным опроса, Москва стала привлекательной для молодежи благодаря большому количеству фестивалей и развлекательных событий. При этом Москва считается весьма удобным городом для туризма, поскольку в городе хорошо развита транспортная инфраструктура и имеется много сервисов для туристов.

7 августа Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.

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