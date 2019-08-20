Названы самые популярные среди путешественников приметы

Специалисты сервиса Ozon.travel выяснили, какие приметы больше всего распространены среди путешествующих россиян. Об этом 20 августа сообщает «РИА Новости».

В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку. Еще 20% ничего не зашивают перед поездкой, чтобы избежать беды.

Также 9% перед поездкой избегают встречи с женщиной с пустыми ведрами или пакетами, а еще 7%, уезжая из дома, не оглядываются назад.

В меньшинстве (6%) оказались те, кто боится навлечь на себя беду перед поездкой, подержавшись за угол стола, а также люди, выбирающие определенные дни для путешествий. Они рассказали экспертам, что самые лучшие дни для дороги — середина недели и выходные, а летать в понедельник и пятницу — не к добру.

7 августа Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.