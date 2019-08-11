Туристы рассказали о любимых способах скоротать время в аэропорту

Эксперты сервиса OZON.travel провели опрос среди путешественников и выяснили, что они делают перед полетом в аэропорту. Оказалось, что каждый четвертый турист (26%) любит перед полетом поесть в кафе, ресторане или снек-баре.

На втором месте по популярности оказалась комната матери и ребенка, ее услугами пользуются 24% опрошенных.Также 21% респондентов рассказали, что используют специальные стойки для зарядки телефонов, отмечает РЕН ТВ.

Еще 13% путешественников признались, что посещают религиозные центры в аэропорту. Также 9% рассказали, что доплачивают за ожидание рейса в VIP-зале, а 7% туристов используют функцию fast track — в таком случае путь пассажира до выхода на посадку проходит по специально отведенным коридорам.

Отмечается, что в опросе приняли участие 2350 пользователей.

7 августа Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.