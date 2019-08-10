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В Забайкальском крае пропала путешествующая автостопом молодая пара

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Фото: Global Look Press/Johannes Stein/ZB
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В Забайкальском крае пропали 26-летний ростовчанин Дмитрий Бурунин и 30-летняя москвичка Наталья Тулякова, которые путешествуют автостопом. Об этом 10 августа сообщило издание «Чита.Ру» со ссылкой на подругу молодого человека.

По ее словам, с 3 августа молодые люди не выходят на связь, хотя раньше вести от них приходили каждый день.

«Никаких сообщений не было и никаких постов в соцсетях тоже. Телефоны отключены, на сообщения не отвечают, в том числе СМС», — сказала девушка.

Знакомые путешественников уже написали заявления в полицию и обратились в поисковые отряды Лизы Алерт и Кости Долгова.

9 августа стало известно о том, что в Сирии пропал лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников.

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