Стало известно самое дешевое направление для туристов в бархатный сезон

Самым дешевым из внутренних туристических направлений России стал Симферополь, куда из Москвы можно улететь в среднем за 7,4 тыс. рублей в сентябре. Такие данные «Известиям» предоставил онлайн-сервис по продаже авиа и ж/д билетов Ozon.travel.

В компании отметили, что по состоянию на середину августа спрос на внутрироссийские поездки в бархатный сезон упал на 20% по сравнению с прошлым годом, а средний чек вырос на 18%.

При этом Симферополь, как и в прошлом году, остается самым востребованным направлением. Далее следует Сочи, спрос на который вырос на 14%, и Анапа, на которую спрос в этом году вырос на 22%.

Среди зарубежных направлений на бархатный сезон среди россиян лидируют Италия, Испания и Черногория. В Италию спрос вырос на 79%, в Испанию — на 64% и в Черногорию — на 62%.

В Ozon.travel привели данные еще ряда европейских направлений на сентябрь. Так, билеты на Кипр в Ларнаку обойдутся около 13 тыс. рублей, в Черногорию — 13,6 тыс. рублей, в Болгарию — 13,4 тыс. рублей.

Ранее в августе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.