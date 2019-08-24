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Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

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Фото: Depositphotos
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Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней. Это возможно в случае отсутствия у ребенка осложнений, сообщило в субботу, 24 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

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«По состоянию на сегодняшний день российская и турецкая стороны планируют ежедневные консультации по состоянию пострадавшей петербурженки», — говорится в сообщении.

Проведенная томограмма подтвердила крайнюю тяжесть состояния ребенка, петербургские врачи остаются в Турции для помощи турецким коллегам.

Накануне полиция задержала сотрудников отеля Sunhill в Бодруме, в бассейне которого едва не погибла 12-летняя жительница Санкт-Петербурга. Девочка купалась в бассейне, и ее руку засосало в трубу.

На помощь пришел ее отец, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Освободить ребенка удалось только при помощи нескольких мужчин, которые выломали трубу. Всё это время девочка находилась под водой. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

23 августа телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидца момента ЧП, туриста из Польши Томаша Гручальского, сообщил, что после инцидента управляющий отеля Sunhill обвинил в произошедшем ее родителей. Кроме того, мужчина отметил, что никто из сотрудников гостиницы не пытался оказать помощь ребенку, а насос в бассейне отключили только через 10 минут.

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