В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.

«Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — сказала медик, ее слова приводит «РИА Новости».

Нуртач Ары пояснила, что подросток поступила в клинику в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, поэтому спасти ее было уже невозможно. По информации директора больницы, мама девочки в течение нескольких дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, в то время как ребенку была необходима срочная операция.

Она подчеркнула, что клиника готова обратиться в суд, чтобы защитить свою репутацию.

Россиянка скончалась в Турции в июле. Как рассказал ее отец Вячеслав Ланшаков телеканалу ТВК, врачи частной клиники поставили девушке диагноз «острый аппендицит», при этом лечение оказывали грелкой и капельницами, а после ее смерти не выдали родителям ни медсправок, ни результатов анализов — только свидетельство о смерти с указанием, что россиянка скончалась от перитонита.

Ланшуков утверждает, что в родной Красноярск тело его дочери доставили без некоторых внутренних органов, пишет «Газета.ру».

Следователи также назначили судмедэкспертизу, ее результаты будут известны в сентябре. Если подозрения об изъятии органов подтвердятся, то семья россиянки намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).