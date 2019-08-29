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Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

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Фото: Global Look Press/Lu Zhe
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Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.

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«Есть подозрение, что всё это сделано для транcплантации органов, — очень большая вероятность, что наша дочь не в пoлном сборе вернулась домой», — сказал отец погибшей девочки Вячеслав Ланшаков в интервью телеканалу ТВК.

По его словам, трагедия произошла в июле 2019 года, когда семья отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожалoвалась на сильную боль в животе и была доставлена в частную клинику. Вскоре врачи диагнoстировали у девочки острый аппендицит, однако, по словам родителей, лечили ее лишь грелкой и капельницами. Вскоре девушка скончалась.

По словам Вячеслава Ланшакова, никаких медицинских справок турецкие врачи им не выдали — только показали свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка скончалась от перитонита. Родители погибшей девушки уже обратились в правоохранительные органы. Красноярские следователи начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. Также была назначена судебно-мeдицинская экспертиза, результаты которой станут известны в сентябре 2019 года.

28 августа стало известно о смерти 12-летней россиянки из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время купания в отеле Sunhill в Бодруме — руку девочки засосало в трубу. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось, она скончалась спустя 10 дней после инцидента.

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