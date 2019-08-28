Отец погибшей в Турции россиянки прокомментировал ее смерть

Отец 12-летней россиянки из Санкт-Петербурга, которая погибла во время отдыха в отеле турецкого Бодрума, поблагодарил всех неравнодушных за помощь и поддержку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 28 августа.

«Еще раз огромное спасибо всем. За то, что вы пишете, за то, что вы рядом. Да, мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше», — отметил мужчина.

Кроме того, к записи он прикрепил фотографию торта, который для него испекла дочь на день рождения два месяца назад.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Девочка из Санкт-Петербурга купалась в бассейне, когда ее руку засосало в трубу. Отец бросился спасать ребенка, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку, которая всё это время находилась под водой.

По словам очевидцев, сотрудники отеля не пытались оказать помощь во время инцидента, а управляющий возложил вину за произошедшее на семью россиянки. 24 августа ряд сотрудников отеля задержали.

Девочка находилась в больнице турецкого города Денизли. 24 августа врачи из Санкт-Петербурга совместно с турецкими коллегами провели коррекцию, после которой была отмечена стабилизация по системе кровообращения. Однако состояние ребенка оставалось крайне тяжелым, было зафиксировано снижение пульса и увеличение артериального давления. Также сообщалось, что состояние пострадавшей осложнилось субфебрильной лихорадкой.

Пострадавшая 12-летняя девочка умерла в больнице 28 августа.

Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство РФ и генконсульство в Анталье. Сделать всё необходимое для пострадавших россиян турецкую сторону призвала ранее представитель МИД РФ Мария Захарова.