Отправку в РФ тела погибшей в турецком отеле девочки могут задержать

Отец девочки, погибшей во время отдыха в отеле турецкого Бодрума, сообщил о возможной задержке с отправкой тела ребенка в Россию. Об этом 28 августа он рассказал РБК.

«Может возникнуть задержка, так как 30 августа в Турции национальный праздник, никто не работает, в том числе нотариальные конторы. К тому же документы оформляются в Анталье, а она от нас в 200 км», — сказал Андрис Лейкуцис. Отец девочки добавил, что представители МИДа уже связались с семьей, и понадеялся, что ему «удастся уладить необходимые формальности» 29 августа, чтобы семья смогла вылететь в РФ.

Пострадавшая 12-летняя девочка умерла в больнице в этот же день.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Девочка из Санкт-Петербурга купалась в бассейне, когда ее руку засосало в трубу. Отец бросился спасать ребенка, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку, которая всё это время находилась под водой.

По словам очевидцев, сотрудники отеля не пытались оказать помощь во время инцидента, а управляющий возложил вину за произошедшее на семью россиянки. 24 августа ряд сотрудников отеля задержали.

Девочка находилась в больнице турецкого города Денизли. 24 августа врачи из Санкт-Петербурга совместно с турецкими коллегами провели коррекцию, после которой была отмечена стабилизация по системе кровообращения. Однако состояние ребенка оставалось крайне тяжелым, было зафиксировано снижение пульса и увеличение артериального давления. Также сообщалось, что состояние пострадавшей осложнилось субфебрильной лихорадкой.

Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство РФ и генконсульство в Анталье. Сделать всё необходимое для пострадавших россиян турецкую сторону призвала ранее представитель МИД РФ Мария Захарова.