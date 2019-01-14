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Шкаф насмерть придавил ребенка на предприятии в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Платяной шкаф упал и насмерть задавил двухлетнюю девочку в комнате отдыха на предприятии в Подмосковье, где работают ее родители. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 11 января в поселке Лотошино. По предварительным данным, девочка вместе со своими родителями находилась по месту их работы в комнате для отдыха, где под наблюдением своей матери играла с малолетним братом.

Во время игры на девочку упал платяной шкаф. В результате она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, получили объяснения от родителей ребенка, а также других сотрудников, находившихся на предприятии во время инцидента.

Ранее, 5 января, в больнице скончался трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время празднования Нового года в дагестанском Дербенте.

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