Пострадавшая в Турции девочка из Петербурга скончалась в больнице

Пострадавшая во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летняя россиянка умерла в больнице. Об этом в среду, 28 августа, заявил отец девочки Андрис Лейкуцис.

«В начале четвертого Алиска умерла», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Информацию подтвердили в посольстве России в Турции.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. 12-летняя жительница Санкт-Петербурга купалась в бассейне, в какой-то момент ее руку засосало в трубу. Отец бросился спасать ребенка, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку, которая всё это время находилась под водой.

По словам очевидцев, сотрудники отеля не пытались оказать помощь во время инцидента, а управляющий возложил вину за произошедшее на семью россиянки. 24 августа ряд сотрудников отеля задержали.

Девочка находилась в больнице турецкого города Денизли. 24 августа врачи из Санкт-Петербурга совместно с турецкими коллегами провели коррекцию, после которой была отмечена стабилизация по системе кровообращения. Однако состояние ребенка оставалось крайне тяжелым, было зафиксировано снижение пульса и увеличение артериального давления. Также сообщалось, что состояние пострадавшей осложнилось субфебрильной лихорадкой.

Помощь семье оказывают страховая компания, туроператор, посольство РФ и генконсульство в Анталье. Сделать всё необходимое для пострадавших россиян турецкую сторону призвала ранее представитель МИД РФ Мария Захарова.