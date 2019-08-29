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Хирург исполнил танец после удаления опухоли яичника весом 25 кг

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Фото: скриншот видео
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В сети появилось видео на котором главный хирург Московской городской клинической больницы Дмитрий Арютин исполнил танец после операции. Он удалил опухоль весом 25 кг из яичника 59-летней пациентки.

Об этом 23 августа сообщала пресс-служба столичного Депздрава. Там отмечали, что врачи планируют подать заявку в Книгу рекордов России.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на сильную боль и затрудненное дыхание. Обследование показало наличие доброкачественной опухоли, после чего ее прооперировали.

По словам врача, хирурги нередко сталкиваются с такими же большими опухолями. Так, медики в американском штате Коннектикут ранее удалили пациентке опухоль яичника весом около 60 кг.

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