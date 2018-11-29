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У филиппинца во рту образовалась опухоль размером с голову

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Фото: Daily Mail
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У 30-летнего филиппинского строителя Леонардо Мориса на нижней челюсти выросла опухоль размером с его череп, пишет Daily Mail.

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Удалить образование мужчина не может из-за нехватки денег.

По словам Мориса, проблемы со здоровьем начались в юности, когда он получил травму, играя в баскетбол.

«После нее его челюсть заболела и начала распухать. Я все ждал, когда же это пройдет, но она только росла», — рассказал мужчина.

Несколько лет Морис мучился от боли, похожей на зубную, а в 23 года у него образовалась амелобластома (доброкачественная опухоль).

Со временем она разрослась до огромных размеров и теперь мужчина практически не может есть. Диета Мориса состоит из супа, фруктового сока и воды. Строитель зарабатывает несколько фунтов стерлингов в день (менее 1 тыс. рублей), а на операцию по удалению опухоли ему необходимо £5 тыс. (430 тыс. рублей).

В сентябре московские врачи удалили пациенту опухоль весом более 20 кг.

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