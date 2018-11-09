В США врач перепутал здоровую почку с опухолью и удалил ее

В США хирург удалил пациентке здоровую почку, приняв ее за раковую опухоль. Теперь 51-летняя Морин Пачеко намерена судиться с врачом, пишет 8 ноября газета Mirror.

По данным издания, в течение нескольких лет женщину мучали боли в спине из-за неправильного сросшегося перелома, полученного в автомобильной аварии.

Хирург Рамон Васкес должен был только сделать разрез, чтобы его коллеги могли продолжить операцию. Однако Васкес принял почку за опухоль и удалил ее.

Ошибку врачей Пачеко обнаружила спустя некоторое время после операции. Была назначена экспертиза, по итогам которой патологоанатом признал удаленный орган здоровым.

Теперь хирургу грозят штрафы и лишение медицинской лицензии. Отмечается, что ранее жалоб на этого врача не поступало.

Ранее 8 ноября в Воронеже возбудили уголовное дело, после того как врачи ампутировали 89-летней пациентке здоровую ногу вместо больной. Однако старший сын женщины заявил, что не имеет претензий к работе хирургов, так как видел динамику ухудшения здоровья его матери и был готов к ампутации обеих ног. По его словам, пациентка «благодарна врачам».