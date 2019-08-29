Главврачей двух тагильских больниц отстранили из-за увольнения хирургов

Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранены от занимаемых ими должностей на время проверки. Об этом заявил глава Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

«Это стандартная процедура, проверка завершится через две недели», — приводит слова Угринова ТАСС в четверг, 29 августа.

Как уточнил руководитель профсоюза, речь идет о главном враче ЦГБ № 1 Олеге Николаеве и главвраче Демидовской городской больницы Сергее Овсянникове.

По словам собеседника агентства, проверка медучреждения определит, как распределялся фонда стимулирования и общий объем зарплаты работников.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из десяти хирургов городской больницы № 1 уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу № 1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.

По поручению областного минздрава для разрешения ситуации создана специальная комиссия. В настоящий момент известно, что все врачи отозвали свои заявления. Также хирурги получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.