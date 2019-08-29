Прямой эфир

Главврачей двух тагильских больниц отстранили из-за увольнения хирургов

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранены от занимаемых ими должностей на время проверки. Об этом заявил глава Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Предел терпения: Нижний Тагил рискует остаться без хирургов
Почему врачам приходится идти на крайние меры, чтобы получить положенные им деньги

«Это стандартная процедура, проверка завершится через две недели», — приводит слова Угринова ТАСС в четверг, 29 августа.

Как уточнил руководитель профсоюза, речь идет о главном враче ЦГБ № 1 Олеге Николаеве и главвраче Демидовской городской больницы Сергее Овсянникове.

По словам собеседника агентства, проверка медучреждения определит, как распределялся фонда стимулирования и общий объем зарплаты работников.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из десяти хирургов городской больницы № 1 уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу № 1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.

По поручению областного минздрава для разрешения ситуации создана специальная комиссия. В настоящий момент известно, что все врачи отозвали свои заявления. Также хирурги получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хирург исполнил танец после удаления опухоли яичника весом 25 кг
Диетолог назвал два главных принципа правильного питания

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019