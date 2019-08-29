Диетолог назвал два главных принципа правильного питания

Внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что проблему избыточного потребления калорий россиянами можно решить, соблюдая всего два правила здорового питания.

«Первый — закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма. Сколько потратил, столько и съешь, не больше и не меньше», — приводит слова медика ТАСС в четверг, 29 августа.

Специалист отметил, что если человек нарушает это правило, то сначала у него появляется избыточная масса тела, а потом ожирение. Он обратил внимание, что необходимо бороться с чрезмерным потреблением насыщенных жиров и углеводов и недостатком овощей и фруктов в рационе.

Согласно второму закону, организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов, добавляет Тутельян. Он уточнил, что всего из пищи можно получать около 170 химических соединений, а в случае их нехватки следует принимать специальные комплексы.

По его словам, сегодня человек в основном не доедает витаминов группы B, витамина D, жирных полиненасыщенных кислот, а также пищевых волокон. Для устранения дефицита врач рекомендует чаще есть жирную рыбу, включать в питание обогащенные продукты, а обычный хлеб заменить хлебом из муки грубого помола.

«Детей нужно учить с детского сада, они быстро схватывают. Это можно делать в виде игры. Есть масса всяких приемов, как научить», — подчеркнул диетолог.

Ранее в августе Минздраве сообщили, что за прошедшие пять лет в России вырос показатель заболеваемости ожирением. За 2018 год было зарегистрировано больше 2 млн человек с таким диагнозом, а в 2013 году насчитывалось 1,4 млн пациентов с этой проблемой.