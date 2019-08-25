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Диетолог рассказала о ситуации с ожирением россиян

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Фото: Depositphotos
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Врач-диетолог Елена Тихомирова заявил, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав.

«За пятилетку в полтора раза увеличилось ожирение среди россиян (по данным Минздрава. — Ред.). Это вообще вершина айсберга. На самом деле всё гораздо печальнее и всё гораздо хуже», — сказала специалист в беседе с РЕН ТВ в воскресенье, 25 августа.

По словам Тихомировой, выводы об ожирении россиян были сделаны на основании статистики, а она — вещь неточная. Она пояснила, что единственная точная статистика в России — это о смертности и рождаемости.

«Статистика хронических заболеваний, тем более такого, как ожирение, абсолютно неточна. Поэтому я предлагаю эту цифру (1,5. — Ред.) увеличить в пять раз абсолютно точно», — сказала диетолог.

Как пояснила медик, причиной бума ожирения во всех слоях населения стало окончание тотального дефицита продуктов около 10–15 лет назад: для россиян в открытом доступе появилось огромное количество дешевой высококалорийной еды, которую употребляют в больших объемах.

Ранее в Минздраве сообщили, что за прошедшие пять лет в России вырос показатель заболеваемости ожирением. За 2018 год было зарегистрировано больше 2 млн человек с таким диагнозом, а в 2013 году насчитывалось 1,4 млн пациентов с этой проблемой.

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