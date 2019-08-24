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Онищенко назвал причины ожирения россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения у россиян.

По его словам, к набору веса приводит целый комплекс факторов, каждый из которых усиливает влияние остальных. Среди них — употребление большого количества углеводов, малоподвижный образ жизни и отсутствие режима питания.

Онищенко отметил, что отдельная проблема есть у молодежи и россиян среднего возраста. Это фастфуд.

«Они могут есть между делом, почти всегда», — сказал парламентарий, его слова приводит РЕН ТВ.

Ранее в Минздраве сообщили, что за прошедшие пять лет в России вырос показатель заболеваемости ожирением. За 2018 год было зарегистрировано больше 2 млн человек с таким диагнозом, а в 2013 году насчитывалось 1,4 млн пациентов с этой проблемой.

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