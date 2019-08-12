Прямой эфир

Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством детей с ожирением

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно данным Минздрава России, наибольшее количество детей с ожирением проживает в Ульяновской, Орловской и Рязанской областях. Об этом в понедельник, 12 августа, пишет «РИА Новости».

«Зарегистрировано больных с ожирением детей от 0 до 14 лет на 100 тыс. детского населения: Ульяновская область — 2904,3, Орловская область — 2459,9, Рязанская область — 2287», — говорится в сообщении.

В Севастополе, Приморском крае и Чеченской республике дети, напротив, меньше всего страдают от лишнего веса. Отмечается, что всего в России за 2018 год было зарегистрировано более 338 тыс. случаев ожирения у детей. При этом 97 тыс. были зафиксированы впервые.

10 августа согласно данным Минздрава стало известно, что больше всего россиян, страдающих ожирением, выявлено в 2018 году в Курганской области. На втором месте оказался Алтайский край — с 867,8 пациентами с ожирением на 100 тыс. Далее следует Ульяновская область (849,7).

Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением
Названы самые здоровые регионы России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017