Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством детей с ожирением

Согласно данным Минздрава России, наибольшее количество детей с ожирением проживает в Ульяновской, Орловской и Рязанской областях. Об этом в понедельник, 12 августа, пишет «РИА Новости».

«Зарегистрировано больных с ожирением детей от 0 до 14 лет на 100 тыс. детского населения: Ульяновская область — 2904,3, Орловская область — 2459,9, Рязанская область — 2287», — говорится в сообщении.

В Севастополе, Приморском крае и Чеченской республике дети, напротив, меньше всего страдают от лишнего веса. Отмечается, что всего в России за 2018 год было зарегистрировано более 338 тыс. случаев ожирения у детей. При этом 97 тыс. были зафиксированы впервые.

10 августа согласно данным Минздрава стало известно, что больше всего россиян, страдающих ожирением, выявлено в 2018 году в Курганской области. На втором месте оказался Алтайский край — с 867,8 пациентами с ожирением на 100 тыс. Далее следует Ульяновская область (849,7).

Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области.