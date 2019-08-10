Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением

Больше всего россиян, страдающих ожирением, выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего — в Якутии. Такие данные приводятся в статистическом сборнике Минздрава.

По данным ведомства, в Курганской области на 100 тыс. населения диагноз ожирение установлен у 935,1 человека, передает «РИА Новости».

На втором месте оказался Алтайский край — с 867,8 пациентами с ожирением на 100 тыс. Далее следует Ульяновская область (849,7).

Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области, отмечается в сборнике.

Всего в России ожирением страдают более 2 млн человек, из них 450 тыс. выявили в 2018 году, уточняется в материале.

В июне главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей, является избыток еды при недостаточной физической активности.