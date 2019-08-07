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Британский телеведущий призвал не лечить людей с ожирением

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Фото: Depositphotos
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Британский телеведущий Майкл Бюерк считает ожирение слабостью, а не болезнью, поэтому призвал врачей не лечить людей с лишним весом. Об этом он написал в колонке для издания Radio Times.

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По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

«Тучный человек умрет на 10 лет раньше, чем все остальные. Их преждевременную смерть можно рассматривать как самоотверженную жертву в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселением и изменением климата», — написал он, подчеркнув, что люди набирают вес только из-за переедания.

Бюерк также отметил, что смерть полных людей поможет сохранить деньги национальной службы здравоохранения, пишет Metro.

В июне главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.

Она отметила, что необходимо позволять детям есть самим, а не докармливать, как это делают многие родители.

По данным Роспотребнадзора, половина российских женщин к 55–57 годам имеют ожирение, среди мужчин этот диагноз ставят 25–30% уже к 40 годам.

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