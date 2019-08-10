Названы самые здоровые регионы России

Меньше всего болеют россияне, живущие в Чечне, Кабардино-Балкарии и Курской области. Такие данные привел Минздрав РФ по итогам 2018 года.

Так, за прошедший год на 100 тыс. населения в Кабардино-Балкарии приходилось 95,7 тыс. случаев заболеваний. Данный показатель не демонстрирует число заболевших людей, а говорит о случаях выявления болезней. То есть у одного человека одновременно могло быть несколько заболеваний, пишет «РИА Новости».

У Чеченской Республики этот показатель — 96,3 тыс. случаев, у Курской области — 116,5 тыс.

Чаще всего болеют в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии.

При этом случаев новых заболеваний больше всего в прошлом году выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

2 августа в Минздраве сообщили, что каждый россиянин в среднем посещает медицинские организации примерно восемь раз в год: пять обращений связаны с заболеваниями и три — с профилактикой.