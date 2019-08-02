Минздрав подсчитал количество посещений россиянами медучреждений

Каждый россиянин в среднем посещает медицинские организации примерно восемь раз в год: пять обращений связаны с заболеваниями и три — с профилактикой. Такие данные приводятся в статистическом сборнике Минздрава РФ за 2018 год.

«Среднее число посещений на одного жителя в год — 8,4. Из них по поводу заболевания — 5,5, профилактические — 2,88», — приводит цитату из сборника «РИА Новости».

Чаще всего к врачам обращаются в Чувашской республики, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах — примерно 11 раз в год, говорится в сборнике.

По данным Минздрава, реже всего медучреждения посещают в Чечне, Карачаево-Черкесии и в Новгородской области — около шести раз в год.

Ранее в июле специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве назвали основные причины вызова скорой помощи в России.