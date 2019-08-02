Названы российские регионы с наибольшим числом абортов

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов. Данные статистического сборника Минздрава РФ приводит в пятницу, 2 августа «РИА Новости».

Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области — 35,6 на тысячу женщин фертильного возраста. Далее следуют Республика Тыва (34,5) и Сахалинская область (32,2).

Меньше всего абортов, как отмечается, было зафиксировано в республиках Дагестан и Ингушетия, а также в Москве.

В мае уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова отметила, что более 567 тыс. абортов зарегистрировано в России в 2018 году, что составляет около трети от количества рожденных.