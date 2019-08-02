Прямой эфир

Названы российские регионы с наибольшим числом абортов

0
Фото: Global Look Press/Bernhard Claßen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов. Данные статистического сборника Минздрава РФ приводит в пятницу, 2 августа «РИА Новости».

Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области — 35,6 на тысячу женщин фертильного возраста. Далее следуют Республика Тыва (34,5) и Сахалинская область (32,2).

Меньше всего абортов, как отмечается, было зафиксировано в республиках Дагестан и Ингушетия, а также в Москве.

В мае уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова отметила, что более 567 тыс. абортов зарегистрировано в России в 2018 году, что составляет около трети от количества рожденных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лжеврач незаконно делал аборты на поздних сроках в Москве
Совет из пяти мужчин запретил аборты в одном из городов Техаса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017