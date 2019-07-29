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Лжеврач незаконно делал аборты на поздних сроках в Москве

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Фото: Depositphotos
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Росздравнадзор в Москве закрыл клинику, в которой женщина с экономическим образованием выдавала себя за врача и делала аборты на поздних сроках беременности. Об этом 29 июля сообщается на сайте ведомства.

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В марте 2019 года в Росздравнадзор поступили сообщения о нанесении тяжкого вреда здоровью гражданам в учреждении «Евроклиник». Сотрудники ведомства провели выездные проверки, по итогам которых установили, что медикаментозные аборты в клинике проводил человек без медицинского образования, пишет агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что процедуру пациенткам, в том числе несовершеннолетним и тем, у кого срок беременности превышал 12 недель, проводили без диагностики, а аппарат УЗИ использовали только для видимости проведения диагностики срока беременности.

Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном проведении искусственного прерывания беременности и о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Сейчас лжеврач, проводившая нелегальные аборты, находится под подпиской о невыезде, пишет «Газета.ру».

На кадрах задержания, которые публикует телеканал «Звезда», видно, как женщина пытается сбежать, сначала ломая дверь, а потом пытаясь открыть окно.

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