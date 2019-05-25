Прямой эфир

В США заблокировали закон, запрещающий аборты с шестой недели

0
Фото: Global Look Press/Ton Koene
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральный суд в Миссисипи временно заблокировал закон штата, который запрещает аборты после шести недель беременности. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Три мудреца: США, Россия и Китай выступили против поощрения абортов
Обсуждение помощи жертвам сексуального насилия завело дипломатов ООН в тупик

Судья Карлтон Ривз заявил, что принятый в мае закон противоречит свободному выбору женщины, являющемуся центральным достоинством, и независимости человека. Закон должен был вступить в силу 1 июля, но теперь это может произойти не раньше 28 августа.

16 мая сообщалось, что в Алабаме вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности. Исключение составляют лишь случаи, когда роды представляют серьезную угрозу для жизни будущей матери. Закон также предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию: им может грозить до 99 лет тюрьмы.

Закон, действующий в Алабаме, самый жесткий в серии аналогичных документов, принятых еще в шести американских штатах — Джорджии, Огайо, Юте, Арканзасе, Кентукки. Еще 16 штатов планируют ужесточить законодательство в области абортов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп прокомментировал ситуацию с запретом абортов в Алабаме
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017