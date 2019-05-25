В США заблокировали закон, запрещающий аборты с шестой недели

Федеральный суд в Миссисипи временно заблокировал закон штата, который запрещает аборты после шести недель беременности. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Судья Карлтон Ривз заявил, что принятый в мае закон противоречит свободному выбору женщины, являющемуся центральным достоинством, и независимости человека. Закон должен был вступить в силу 1 июля, но теперь это может произойти не раньше 28 августа.

16 мая сообщалось, что в Алабаме вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности. Исключение составляют лишь случаи, когда роды представляют серьезную угрозу для жизни будущей матери. Закон также предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию: им может грозить до 99 лет тюрьмы.

Закон, действующий в Алабаме, самый жесткий в серии аналогичных документов, принятых еще в шести американских штатах — Джорджии, Огайо, Юте, Арканзасе, Кентукки. Еще 16 штатов планируют ужесточить законодательство в области абортов.