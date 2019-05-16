В Алабаме запретили аборты

В американском штате Алабама вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности. Он предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию.

О принятии запрета на аборты написала в Twitter губернатор штата Кей Айви. «Сегодня я подписала закон «О защите человеческой жизни». Для многочисленных его сторонников этот акт является свидетельством того, что жители Алабамы верят в ценность жизни каждого человека и что каждая жизнь является священным даром от Господа», — сообщила она.

Нижняя палата парламента штата поддержала этот закон в апреле, верхняя палата одобрила его 14 мая. 25 мужчин-сенаторов, членов Республиканской партии, проголосовали в его поддержку. Шесть сенаторов-демократов, в том числе две женщины, проголосовали против, сообщает CBS News.

Представители Демократической партии предложили внести закон поправки, которые позволили бы сделать исключение и разрешить жертвам насильников прерывать нежелательную беременность.

В итоге аборт в Алабаме стало можно сделать только при условии, что роды представляют серьезную угрозу для жизни женщины. Для акушеров и гинекологов, которые рискнут произвести прерывание беременности при отсутствии таких показаний предусмотрено суровое наказание — до 99 лет тюрьмы.

Запрет на прерывание беременности действует в шести штатах, среди них — Огайо, где соответствующий закон приняли в апреле. Там прерывать беременность запрещено на стадии сердцебиения.