Прямой эфир

В Алабаме запретили аборты

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Алабама вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности. Он предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию.

О принятии запрета на аборты написала в Twitter губернатор штата Кей Айви. «Сегодня я подписала закон «О защите человеческой жизни». Для многочисленных его сторонников этот акт является свидетельством того, что жители Алабамы верят в ценность жизни каждого человека и что каждая жизнь является священным даром от Господа», — сообщила она.

Три мудреца: США, Россия и Китай выступили против поощрения абортов
Обсуждение помощи жертвам сексуального насилия завело дипломатов ООН в тупик

Нижняя палата парламента штата поддержала этот закон в апреле, верхняя палата одобрила его 14 мая. 25 мужчин-сенаторов, членов Республиканской партии, проголосовали в его поддержку. Шесть сенаторов-демократов, в том числе две женщины, проголосовали против, сообщает CBS News.

Представители Демократической партии предложили внести закон поправки, которые позволили бы сделать исключение и разрешить жертвам насильников прерывать нежелательную беременность.

В итоге аборт в Алабаме стало можно сделать только при условии, что роды представляют серьезную угрозу для жизни женщины. Для акушеров и гинекологов, которые рискнут произвести прерывание беременности при отсутствии таких показаний предусмотрено суровое наказание — до 99 лет тюрьмы.

Запрет на прерывание беременности действует в шести штатах, среди них — Огайо, где соответствующий закон приняли в апреле. Там прерывать беременность запрещено на стадии сердцебиения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп призвал конгресс запретить аборты на поздних сроках
Трамп возмутился провалом законопроекта о «жертвах аборта»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017