Трамп возмутился провалом законопроекта о «жертвах аборта»

Представители Демократической партии заблокировали голосование в сенате США по закону о «жизнеспособных жертвах абортов».

Как сообщает «РИА Новости», сенат в понедельник рассматривал законопроект, обязывающий врачей принимать все возможные меры для спасения жизнеспособного плода при абортах на поздней стадии. За нарушение требования предлагалось тюремное заключение.

Как утверждают авторы инициативы, нынешние правила позволяют де-факто убивать детей, которые появляются на свет во время операции по прерыванию беременности. При этом противники законопроекта настаивают, что в стране и так действуют законы, запрещающие убивать детей после рождения.

По итогам голосования документ получил одобрение лишь 47 сенаторов при необходимых 60 голосах. Решение сенаторов прекратить дебаты не устроило американского лидера Дональда Трампа. Он заявил, что демократы поддерживают «казнь младенцев».

6 февраля Трамп призвал конгресс запретить аборты на поздних сроках. Во время своей предвыборной кампании 2016 года Глава Белого дома отмечал, что лишь 12% американцев одобряют искусственное прерывание беременности на любых сроках.