Человек за абортом: НКО подключат к борьбе с прерыванием беременности

Минэкономразвития России предлагает обеспечить участие некоммерческих организаций в борьбе с абортами. Ведомство разработало проект постановления, согласно которому в перечень общественно полезных услуг, которые оказывают социально ориентированные НКО, добавят профилактику прерывания беременности. Нововведение даст некоммерческим организациям возможность получать дополнительные льготы и субсидии из бюджетов разных уровней. Это, в свою очередь, поможет в создании центров помощи и приютов для беременных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также позволит обеспечить молодых мам продуктами детского питания и одеждой.

Утвержденный перечень общественно полезных услуг состоит из 20 пунктов, среди которых социальная помощь пожилым людям, детям, инвалидам и тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, забота об их здоровье, решение вопросов социальной реабилитации, услуги по профилактике курения, алкоголизма и наркомании, а также помощь семьям с детьми с ограничениями по здоровью.

Минэкономразвития предлагает дополнить перечень еще одним пунктом – услугами, направленными на профилактику абортов. По мнению министерства, это позволит обеспечить участие в этой сфере социально ориентированных некоммерческих организаций. Предполагается, что соответствующее постановление вступит в силу с января 2020 года, однако, как подчеркнули в пресс-службе ведомства, «окончательное решение о внесении соответствующих изменений будет принято правительством РФ».

В Минздраве РФ от комментариев воздержались, отметив, что данная инициатива в ведомство пока не поступала.

— Вместе с тем отметим, что при поступлении данного проекта Минздрав России будет готов его рассмотреть, — добавили в пресс-службе министерства.

О необходимости дополнительной поддержки некоммерческого сектора в социальной сфере президент России говорил еще в декабре 2015 года в своем послании Федеральному собранию. Владимир Путин предложил установить правовой статус «некоммерческая организация — исполнитель общественно полезных услуг» и направлять таким организациям до 10% средств региональных и муниципальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании соцуслуг, которые финансируются за счет бюджетов.

Согласно закону, который вступил в силу с 1 января 2017 года, исполнителем общественно полезных услуг может быть признана социально ориентированная НКО, которая на протяжении одного и более года оказывает такие услуги надлежащего качества и при этом не выполняет функции иностранного агента. А также не имеет задолженностей по налогам и сборам. НКО вносятся в реестр на двухлетний срок, дальше свой статус будет необходимо подтвердить заново. Попадание в этот перечень дает некоммерческим организациям право на получение дополнительных льгот и преференций, в том числе субсидий из бюджетов разных уровней. В Минюсте России, где ведется реестр таких организаций, «Известиям» сообщили, что в настоящее время там содержатся сведения о 171 НКО.

В экспертном сообществе в целом положительно отнеслись к идее привлечения НКО к борьбе с абортами, однако отметили, что в реестре исполнителей общественных услуг уже есть некоммерческие организации, которые оказывают такую услугу.

— Это очень важная услуга, но не уверена, что ее стоит выделять отдельно. Поскольку она вписывается в другие услуги — более широко обозначенные и уже имеющиеся в перечне, — подчеркнула в беседе с «Известиями» глава комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, отметив, что прежде всего речь идет о психологической и материальной помощи беременным, оказавшимся без поддержки близких в сложной жизненной ситуации. Но есть и НКО, которые организуют приюты для таких женщин, добавила она.

Эксперт не исключила, что в этот перечень будут добавляться и другие социально значимые услуги для населения.

Проблемой абортов должны заниматься общественники, согласна и руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

— Женщинам обязательно нужна поддержка. С одной стороны, государство мотивирует граждан на рождение детей материнским капиталом, но при этом не ведется никакой работы по профилактике абортов. Как только мы обозначим эту тему и будем помогать НКО, занимающимся ей, у нас будет рывок в демографии, — уверена она.

Наталья Москвитина рассказала, что в фонде «Женщины за жизнь» уже открыли «горячую линию» для помощи беременным, оказавшимся в сложной ситуации, а также бесплатный «магазин» одежды и детских вещей. Кроме того, было запущено приложение, с помощью которого женщины могу получить бесплатные консультации гинеколога, юриста или психолога, добавила она.

Елена Тополева-Солдунова в беседе с «Известиями» обратила внимание и на проблему самих социально ориентированных НКО — исполнителей общественно полезных услуг.

— Сегодня это работает как некий знак качества для НКО, потому что реально каких-то преференций, которые значатся в законе, организациям на практике практически не предоставляется, — заявила она. — НКО не может оказывать реальную общественно полезную услугу, возмещаемую из бюджета, так как многие из этих услуг не стандартизированы, не верифицированы, и государство этих услуг не видит.

По данным Росстата, в 2017 году в регионах РФ осуществляли деятельность более 142,6 тыс. социально ориентированных НКО, в работе которых задействованы более 630 тыс. работников и 2,7 млн добровольцев. Общее поступление денежных средств в 2017 году составило около 849 млрд рублей, в том числе 43,7 млрд из федерального бюджета (5,1%) и 45,8 млрд из бюджетов регионального и местного уровня (5,4%).