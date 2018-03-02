Прямой эфир

Жительницы Петербурга отказываются от детей из-за бедности

0
Фото: commons.wikimedia.org/Custom Medical Stock Photo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно в Санкт-Петербурге делают 20 тыс. оборотов. Женщин на этот шаг толкает нехватка денег, возможностей для воспитания ребенка и отсутствие поддержки. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка в городе Светлана Агапитова.

Омбудсмен провела проверку работы психологов в женских консультациях, отметив важность их работы. В свою очередь, они выразили готовность оказать поддержку будущим матерям во время беременности и в первое время после родов, передает телеканал «78».

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в ходе Федерального послания заявил, что в предстоящие десятилетие в стране нужно обеспечить устойчивый естественный рост численности населения.

Глава государства отметил, что в ближайшие шесть лет власти выделят на эти меры не менее 3,4 трлн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия потратит на охрану материнства и детства не менее 3,4 трлн рублей
Правительство Ирландии поддержало идею референдума об отмене запрета абортов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017