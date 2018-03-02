Жительницы Петербурга отказываются от детей из-за бедности

Ежегодно в Санкт-Петербурге делают 20 тыс. оборотов. Женщин на этот шаг толкает нехватка денег, возможностей для воспитания ребенка и отсутствие поддержки. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка в городе Светлана Агапитова.

Омбудсмен провела проверку работы психологов в женских консультациях, отметив важность их работы. В свою очередь, они выразили готовность оказать поддержку будущим матерям во время беременности и в первое время после родов, передает телеканал «78».

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в ходе Федерального послания заявил, что в предстоящие десятилетие в стране нужно обеспечить устойчивый естественный рост численности населения.

Глава государства отметил, что в ближайшие шесть лет власти выделят на эти меры не менее 3,4 трлн рублей.